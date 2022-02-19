Ще є можливість уникнути кровопролиття, дипломатія все ще може взяти гору, - Джонсон
Прем'єр Британії Борис Джонсон закликав союзників до солідарності задля деескалації ситуації довкола України
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій перед візитом Джонсона на Мюнхенську безпекову конференцію, яку оприлюднив уряду Великої Британії.
За словами прем'єра Сполученого Королівства, ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність.
"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - переконаний Джонсон.
Він застеріг, що рішення Путіна про напад на Україну може спустошити Україну, Росію та Європу.
"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубому прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - наголосив Джонсон.
- Нагадаємо, 19 лютого у Офісі президента запевнили, що візит Володимира Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію не несе загрози обороноздатності України.
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