Ще є можливість уникнути кровопролиття, дипломатія все ще може взяти гору, - Джонсон

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій перед візитом Джонсона на Мюнхенську безпекову конференцію, яку оприлюднив уряду Великої Британії.

За словами прем'єра Сполученого Королівства, ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність.

"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - переконаний Джонсон.

Він застеріг, що рішення Путіна про напад на Україну може спустошити Україну, Росію та Європу.

"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубому прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 19 лютого у Офісі президента запевнили, що візит Володимира Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію не несе загрози обороноздатності України.

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