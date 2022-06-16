Ще один літак з українськими біженцями прибув до Канади

Про це пише CBC News.

Видання повідомляє, що літак прибув із Польщі, на його борту - 177 біженців та кілька домашніх тварин. Усі витрати на переліт узяв на себе уряд провінції.

"Ми дуже вдячні всім, тому що всі нам допомагали. Ми дуже щасливі, що Канада відкрита для нас, для українців. Мені не приємно залишати Україну, тому що там мої друзі, моя сім'я. Я переживаю кожен день. Зараз я щаслива, звичайно, тому що я в безпеці. Але моя сім'я і мої друзі не в безпеці", – сказала журналістам Ірина Красільнікова, через хвилину після виходу з літака.

В аеропорту біженців зустріли урядовці, люди, які хотіли підтримати українців, та перекладачі. Більшість біженців відправилися до заздалегідь узгоджених місць, інші зустріли родину чи друзів.

Частина біженців отримала запрошення на роботу ще під час перебування в Польщі, адже провінційний уряд Ньюфаундленда і Лабрадора відкрив у Варшаві спеціальний офіс, який допомагає українцям з документами, працевлаштуванням і розселенням.

На початку травня 166 біженців приземлились в Сент-Джонс першим чартерним рейсом для вимушено переміщених людей з України.

З 17 березня по 8 червня Канада схвалила 131 763 заявки на тимчасове перебування в країні. Загалом було подано 296 163 заяв.

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