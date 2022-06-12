Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців

Про це пише Global News.

"Через канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET) громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового проживання для подорожі та тимчасового перебування в Канаді. З 17 березня по 8 червня було схвалено 131 763 заявки, надійшло 296 163 заявки", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що частина українців у Канаді у пошуках роботи. У суботу, 11 червня, у канадському місті Калґарі відбувся ярмарок вакансій, щоб допомогти людям, які тікають від війни в Україні, отримати роботу. Зазначають, що люди вишикувались в чергу вздовж вулиці аби потрапити на ярмарок.

Олена Іваненко приїхала до Калгарі 3 червня разом із сином. Вона відвідала ярмарок вакансій і сказала, що вдячна своїй приймаючій сім'ї.

"У нас чудова приймаюча сім’я. Вони такі чудові, вони дали нам таку любов та підтримку, тому ми не почуваємося чужими, ми почуваємося частиною їхньої сім’ї. Ми дуже вдячні їм", - сказала вона.

Жінка розповіла, що вони жили в Кременчуці біля нафтопереробного заводу, який пізніше був зруйнований. Вона сказала, що це посприяло дефіциту палива та знищило робочі місця. Попри те, що Олена вільно володіє англійською, вона каже, що влаштуватися на роботу складно, тому що їй все ще потрібні медичний огляд та досвід. Вона залишила педагогічну роботу в Україні, але сказала, що її мотивує потреба захистити сина.

"З першою роботою тут, у Канаді, без канадського досвіду важко отримати роботу, яку хочеш. Важко, тому що там, в Україні, у мене були учні, і школи були раді мене бачити. Зараз важко починати знову, але я знаю, що у мене немає шансу повернутися, тому що я хочу, щоб моя дитина була в безпеці", - сказала вона.

У ярмарку вакансій взяли участь близько 30 роботодавців.

"У нас, як і в усіх інших у місті, є багато вакансій у сфері гостинності, тому ми подумали, що це чудова можливість знайти таланти, а також підтримати спільноту", — сказав менеджер з персоналу Бруно Медейрос.

З 2 червня Канада запустила нову програму підтримки українських біженців. У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній - 1500 доларів.

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