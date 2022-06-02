$3000 для дорослого та $1500 для дитини: Канада надала фінансову підтримку біженцям з України

Про це пише CHCH TV.

Видання зазначає, що фінансова допомога – це пряма одноразова виплата в розмірі 3000 доларів США на дорослого та 1500 доларів США на дитину віком до 17 років. За словами чиновників Канади, ці гроші допоможуть українцям задовольнити основні потреби, такі як транспорт та довгострокове житло.

Заявки на фінансову підтримку необхідно подавати через онлайн-портал уряду Канади, який запрацював 2 червня. Очікується, що платежі будуть здійснені шляхом прямого депозиту протягом п’яти робочих днів після подачі заявки.

"Наша відданість українцям, які тікають від нелегальної війни Росії, не припиняється після того, як вони прибули до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто шукає притулку, жити та процвітати в громадах по всій країні", – сказав міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер.

Видання повідомляє, що Канада також показала свою підтримку Україні, надавши три чартерні рейси з Польщі. Також діють такі послуги з поселення, навчання мови, пошук роботи та зарахування до школи.

10 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд Канади організує евакуаційні рейси для українських біженців, котрі хочуть виїхати з Європи, а також забезпечить їм проживання на два тижні.

8 травня Володимир Зеленський повідомив, що Канада друга після США за обсягом фінансової допомоги Україні.

18 травня Канада запровадила персональні санкції проти Путіна.

20 травня Канада розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт та імпорт предметів розкоші з та до країни-агресора.

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