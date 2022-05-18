Канада запровадила персональні санкції проти Путіна
Канада забороняє в'їзд на свою територію російському диктатору Володимиру Путіну та ще 1 тис. громадян РФ
Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино у twitter.
За його словами, відтепер до Канади заборонено в'їзд президенту Росії Володимиру Путіну та ще тисячі росіян, які потрапили під санкції.
"Ми щойно оголосили про заборону на в'їзд до Канади для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна та людей з його оточення", - написав Мендічино
Він додав, що всі ці особи і так уже перебувають під санкціями, проте тепер їм буде закрито доступ до Канади.
Мендічино запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в цю важку для неї хвилину.
- 13 травня Велика Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, ексдружини Путіна та їхніх родичів.
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