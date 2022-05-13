Аліна Кабаєва та її бабуся, ексдружина й родичі: Британія запровадила санкції проти найближчого оточення Путіна

Про це інформують на сайті уряду Великої Британії.

В офіційних документах вказана лише невелика частина володіння президента, утім насправді багатство Путіна записане на родину, йдеться в повідомленні.



"Офіційні документи перераховують скромні активи президента Путіна, зокрема: невелику квартиру в Санкт-Петербурзі, 2 автомобілі радянських часів 1950-х років, причіп і невеликий гараж. Насправді Путін покладається на свою мережу сім’ї, друзів дитинства та обраної еліти, які виграли від його правління і, своєю чергою, підтримують його спосіб життя. Їхня винагорода – вплив на справи російської держави, що виходить далеко за межі їхніх формальних посад", – зазначають в уряді Великої Британії.



Серед найближчого оточення Путіна під санкції потрапили:

Аліна Кабаєва , олімпійська гімнастка на пенсії. Вона обіймає посаду голови правління Національної медіагрупи - найбільшої приватної російської медіакомпанії. Раніше була депутатом в держдумі від "Єдиної Росії". Вважається, що Кабаєва має тісні особисті взаємини з Путіним.

, олімпійська гімнастка на пенсії. Вона обіймає посаду голови правління Національної медіагрупи - найбільшої приватної російської медіакомпанії. Раніше була депутатом в держдумі від "Єдиної Росії". Вважається, що Кабаєва має тісні особисті взаємини з Путіним. Анна Зацепліна , бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка – давнього соратника Путіна, що перебуває під санкціями Великої Британії від 22 лютого. Саме від нього Зацепліна отримала розкішну квартиру в Москві.

, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка – давнього соратника Путіна, що перебуває під санкціями Великої Британії від 22 лютого. Саме від нього Зацепліна отримала розкішну квартиру в Москві. Людмила Очеретна , ексдружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна отримала пільгові ділові відносини з державними структурами.

, ексдружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна отримала пільгові ділові відносини з державними структурами. Ігор Путін , двоюрідний брат Володимира Путіна, російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

, двоюрідний брат Володимира Путіна, російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга". Роман Путін , двоюрідний брат, який публічно розповідає про свої зв'язки з Путіним і наголошує, що це дозволило його компанії Putin Consulting допомагати іноземним інвесторам у Росії.

, двоюрідний брат, який публічно розповідає про свої зв'язки з Путіним і наголошує, що це дозволило його компанії Putin Consulting допомагати іноземним інвесторам у Росії. Михайло Шеломов , російський власник бізнесу і двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з АТ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму Akcept LLC також є акціонером Банку Росія, що перебуває під санкціями Великобританії 22 лютого 2022 року.

, російський власник бізнесу і двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з АТ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму Akcept LLC також є акціонером Банку Росія, що перебуває під санкціями Великобританії 22 лютого 2022 року. Михайло Путін, російський бізнесмен, родич президента РФ. Михайло – заступник голови правління СК "СОГАЗ", заступник голови правління "Газпрому".

Олександр Плехов , близький друг Путіна. Його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду від значного державного патронажу.

, близький друг Путіна. Його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду від значного державного патронажу. Михайло Клішин , виконавчий директор Банку Росія, член Ради директорів СОГАЗ

, виконавчий директор Банку Росія, член Ради директорів СОГАЗ Володимир Колбін , син друга дитинства та імовірного ділового партнера Путіна –Петра Колбіна. Володимир скористався і підтримав уряд Росії, виконуючи обов’язки генерального директора ТОВ "Геленджицький морський порт".

, син друга дитинства та імовірного ділового партнера Путіна –Петра Колбіна. Володимир скористався і підтримав уряд Росії, виконуючи обов’язки генерального директора ТОВ "Геленджицький морський порт". Юрій Шамалов , син Миколи Шамалова (під санкції Великобританії в 2014 році) і брат колишнього зятя Путіна Кирила (санкціонований Великобританією 24 лютого 2022 року). Юрій входить до нової еліти дітей найближчих оточення Путіна і швидко піднявся до президента Газфонду та члена ради директорів Газпромбанку.

, син Миколи Шамалова (під санкції Великобританії в 2014 році) і брат колишнього зятя Путіна Кирила (санкціонований Великобританією 24 лютого 2022 року). Юрій входить до нової еліти дітей найближчих оточення Путіна і швидко піднявся до президента Газфонду та члена ради директорів Газпромбанку. Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна за шлюбом. Хмарін володів низкою підприємств, у тому числі ТОВ "НефтеПродуктСервис", яке працювало в енергетичному секторі Росії.

Таким чином Британія тисне на Путіна, який продовжує вторгнення в Україну.

Наразі Великобританія наклала санкції на понад тисячу фізичних та сто юридичних осіб, зокрема олігархів на суму 117 мільярдів фунтів.

"Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна та посилює порок його найближчого оточення. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе.

Розкішний спосіб життя Путіна регулярно демонструється, у звітах викривають зв’язки з яхтою вартістю 566 мільйонів фунтів стерлінгів і "Палацом Путіна" вартістю 1 мільярд доларів, які офіційно належать близькому соратнику Аркадію Ротенбергу, проти якого були введені санкції у грудні 2020 року", – сказав міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Санкції забезпечують оточення Путіна:

Заморожуванням активів. Це забороняє будь-якому громадянину Великобританії або будь-якому бізнесу у Британії мати справу з коштами чи еконресурсами, які пов'язані особою.

Це забороняє будь-якому громадянину Великобританії або будь-якому бізнесу у Британії мати справу з коштами чи еконресурсами, які пов'язані особою. Заборону на поїздки. Призначеній особі буде відмовлено у дозволі на в’їзд або перебування у Королівстві.

Призначеній особі буде відмовлено у дозволі на в’їзд або перебування у Королівстві. Транспортні санкції. Нещодавно введені повноваження вважають кримінальним правопорушенням політ або приземлення будь-якого російського повітряного судна у Великобританії та надають уряду повноваження вилучати літаки, що належать вказаним ообам.

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