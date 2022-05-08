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Головна війна з Росією Канада друга після США за обсягом фінансової допомоги Україні, - Зеленський

Канада друга після США за обсягом фінансової допомоги Україні, - Зеленський

8 травня, 2022 неділя
22:53
війна з Росією Зеленський

Канада буде збільшувати фінансову допомогу для України

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Не вистачає важкої зброї. Ми про це говорили. Ми знаємо, які держави мають цю можливість, технічну можливість, щоб цю зброю, які держави можуть нам передати. Ми говоримо не лише про ті держави, які можуть передати, а й про ті держави, які можуть вплинути на рішення тієї чи іншої держави. З Джастіном я сьогодні говорив, як з керівником такої держави", - сказав президент.

Він зауважив, що Канада допомогає Україні і збільшуватиме допомогу.

"Є спад економіки через те, що йде війна. І зброєю є не тільки зброя на фронті, але й гроші. Це також
зброя. Скажу вам відверто. Канада прийняла рішення виділити нам 1,5 млрд на рік, і уже півмільярда ми отримали. Це допомога, потужна допомога для нашої держави. Ми вдячні Канада друга після США за обсягом такої допомоги", - підсумував Зеленський.

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Володимир Зеленський
Канада
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