Канада розширила санкції проти Росії: заборона експорту та імпорту предметів розкоші і персональні обмеження
Канада розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт та імпорт предметів розкоші з та до країни-агресора
Про це оголосили у міністерстві закордонних справ Канади.
“Уряд Канади забороняє експорт до Росії певних предметів розкоші, серед яких: алкогольні напої, тютюн, деякі текстильні вироби та спортивний одяг, взуття, розкішний одяг та аксесуари, ювелірні вироби, столові прибори і твори мистецтва. Канада також забороняє імпорт певних предметів розкоші з Росії, в тому числі: алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових діамантів”, - ідеться у поширеному повідомленні.
Загальна вартість заборонених товарів сягає $75,7 млн.
Канада також запровадил особисті санкції ще на 14 російських олігархів, членів їхніх родини та наближених до Путіна та його режиму людей.
“Ці особи безпосередньо дали змогу розпочати безглузду війну Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання українського народу”, - наголосили у відомстві.
Канада розширила заборону на експорт до РФ товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї.
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