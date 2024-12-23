У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7

Про це інформує директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

За інформацією AFAD, перші поштовхи відчули о 19:09 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі на відстані 224,21 км від узбережжя Датчі, на глибині 7,03 км.

Інформації про завдані ушкодження чи потерпілих наразі не надходило.