У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7
У неділю, 22 грудня, на південному заході Туреччини, біля узбережжя району Датча в провінції Мугла, стався землетрус магнітудою 4,7 за шкалою Ріхтера
Про це інформує директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).
За інформацією AFAD, перші поштовхи відчули о 19:09 за місцевим часом.
Епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі на відстані 224,21 км від узбережжя Датчі, на глибині 7,03 км.
Інформації про завдані ушкодження чи потерпілих наразі не надходило.
- 17 грудня у столиці Вануату Порт-Вілі стався землетрус магнітудою 7,4 бала, який пошкодив будівлі та автомобілі, загинула щонайменше одна людина.
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