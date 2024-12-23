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Головна Світ У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7

У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7

Марія Науменко
23 грудня, 2024 понедiлок
12:13
Світ землетрус

У неділю, 22 грудня, на південному заході Туреччини, біля узбережжя району Датча в провінції Мугла, стався землетрус магнітудою 4,7 за шкалою Ріхтера

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Про це інформує директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

За інформацією AFAD, перші поштовхи відчули о 19:09 за місцевим часом. 

Епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі на відстані 224,21 км від узбережжя Датчі, на глибині 7,03 км.

Інформації про завдані ушкодження чи потерпілих наразі не надходило.

  • 17 грудня у столиці Вануату Порт-Вілі стався землетрус магнітудою 7,4 бала, який пошкодив будівлі та автомобілі, загинула щонайменше одна людина.
Теги:
Новини
Туреччина
землетрус
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