Викриття іспаномовних ЗМІ, які просувають кремлівські наративи (друга частина)

Ця стаття ґрунтується на раніше опублікованому дослідженні іспаномовних та прокремлівських ЗМІ, які стали інструментом у просуванні російських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Попередній матеріал був присвячений визначенню ключових ЗМІ, найбільш поширених наративів та детальному дослідженню одного з них. Ви можете прочитати першу статтю тут.

У другій частині ми аналізуємо три ключові наративи, які було ідентифіковано раніше:

Твердження про неминучу перемогу Росії та поразку України і Заходу. Антизахідні настрої, що зображають ЄС і США як імперіалістичні сили. Прославлення Росії як захисника та рятівника від шкідливих впливів.

"Росія виграє війну, поразка України і Заходу близька"

Сайт misionverdad.com, який ми розглядали в першій частині, також поширює й інші наративи, зокрема про нібито непереможну систему протиповітряної оборони Росії, стверджуючи, що дії Росії є відповіддю на ескалацію з боку України та Заходу. Крім того, він заявляє, що Україна перебуває на межі неминучої та близької військової поразки.

Окрім матеріалів, пов’язаних із війною, сайт також активно вихваляє БРІКС, представляючи організацію як альтернативу західному впливу. Водночас Захід послідовно зображується в негативному світлі.

Платформа також критикує західну фінансову та військову допомогу Україні, наголошуючи на нібито неефективному її використанні та акцентуючи увагу на економічних втратах західних країн, спричинених цією підтримкою.

Сайт nuevarevolucion.es акцентує увагу на залежності Європи від російського палива, ставлячи під сумнів доцільність інтервенції НАТО в Україні. Він також описує присутність НАТО як "окупацію", стверджуючи, що вона має економічно експлуататорський характер.

Видання ctxt.es акцентує увагу на військових досягненнях Росії, зокрема на розробці ракетної системи "Орешник", яку називає ключовою перевагою Москви над Україною та НАТО. При цьому НАТО зображується як головний провокатор, що, за твердженнями видання, нагнітає напруженість і змушує Росію оборонятись.

"Орешнік відвідує Південмаш. Атакою на Дніпровський ракетний завод Москва демонструє здатність продовжувати військову ескалацію в Україні. Кадри надзвукового граду вибухів над заводом НАТО в Дніпропетровську без кінця транслювалися в ЗМІ".

У статтях Україна подається як маріонетка Заходу, а її опір Росії описується як марний. Автори припускають, що втручання західних країн лише невиправдано затягує війну, наголошуючи на неминучості перемоги Росії. Також ctxt.es стверджує, що дії Заходу підвищують ризик ядерного конфлікту, перекладаючи відповідальність за можливу ескалацію на НАТО та союзників.

"Як НАТО реагуватиме на поразку в Україні? Військова поразка України — це факт, але найбільша загроза полягає в тому, що це також буде, перш за все, поразкою НАТО у протистоянні з Росією "через посередництво". У разі нападу переважаючої військової сили, такої як НАТО, російська еліта може заявити про "екзистенційну загрозу" для Росії. Відповідно до її доктрини, яка нині коригується для більшої гнучкості, це може стати підставою для застосування ядерної зброї".

"Україна все більше наближається до сценарію "Хіросіми". Поточна ситуація дає Росії все більше військових і геополітичних підстав для застосування тактичної ядерної зброї. Росія прагне завершити війну прийнятним чином. Навіть після захоплення Донбасу вона буде стикатися з постійними атаками з використанням далекобійної зброї, яку надають Сполучені Штати та їхні менші партнери по НАТО".

Так зване "альтернативне ЗМІ" Mente Alternativa поширює дезінформацію, яку розповсюджує російська розвідка. "Нова стратегія Заходу щодо України при Трампі: НАТО робить ставку на заморожування конфлікту через "миротворчу місію" для окупації, згідно з даними російської розвідки. Захід, не очікуючи стратегічної перемоги над Росією, планує окупувати Україну під виглядом "миротворчої місії". За даними російської СЗР, НАТО має намір розгорнути 100 000 військовослужбовців, а територія України буде розділена на зони, підконтрольні союзникам".

Це ЗМІ поширює прокремлівський наратив про те, що злісне НАТО загрожує Росії й наближає світ до ядерної війни, а Росія просто змушена реагувати на "Армагеддон, якого бажає адміністрація Байдена", повторюючи кремлівські фейки про "нацистів в Україні".

Чилійський іспаномовний новинний сайт Piensa Chile часто цитує російську зовнішню розвідку, російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, включаючи прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну і просуваючи погляди Москви.

Зокрема, Piensa Chile поширив фейк про те, що Захід планує розділити Україну. Він також поширює твердження про неминучу поразку України на полі бою, й те, що українські сили нібито перебувають на межі колапсу.

Geoestrategia.es позиціонує себе як платформу, якою керує так званий Іспанський інститут геополітики. Цей ресурс очолює Хуан Антоніо Агілар, колишній іспанський військовий, відомий своїми матеріалами для російських пропагандистських платформ Sputnik і RT, а також частими візитами до Москви. Нещодавно видання змінило свій домен на Geoestrategia.eu.

Geoestrategia.es подає війну Росії в Україні як маріонетковий конфлікт НАТО, звинувачуючи Європу в розпалюванні війни, при цьому ухиляючись від критики на адресу Москви. Платформа активно просуває російську дезінформацію, зокрема про нібито "нацистський вплив в Україні", та поширює різні теорії змови. Крім того, вона постійно вихваляє Росію та її керівництво, збройні системи, як-от "Орешник", укріплюючи промосковські наративи.

"Підкорення Європи: справжні цілі війни США в Україні. У своїх амбіційних геополітичних маневрах щодо України Сполучені Штати повинні були б усвідомлювати малоймовірність руйнування військової потужності Росії або підриву її політичної цілісності за допомогою звичайної війни чи економічних санкцій".

"Приховування поразки: У цілковитому маренні НАТО продовжує втягувати світ у війну і погрожує "превентивними ударами" по Росії. Країни НАТО розглядають нанесення превентивних ударів по Росії в разі виникнення збройного конфлікту, заявив глава військового комітету блоку адмірал Роб Бауер".

Антизахідні настрої: Зображення ЄС і США як імперіалістичних держав

La Casa de Mitia - це іспаномовна веб-платформа, яка підтримує Росію і Китай, засуджуючи і демонізуючи Захід і Туреччину. Вона виступає за новий багатополярний світовий порядок і висвітлює російсько-українську війну з прокремлівської точки зору. У її статтях поширюється фейки про війну, висміюється Захід і очорнюються як західні країни, так і Туреччина.

"Кількість українських солдатів неухильно зменшується: лише за останній тиждень загинуло понад 12 000 осіб". "Тим не менш, Росія шокована відвертою брехнею, дворушництвом і наївністю Туреччини".

У статті Аугусто Самора Р., колишнього посла Нікарагуа в Іспанії і професора міжнародного публічного права і міжнародних відносин в Автономному університеті Мадрида, повторюється кремлівська дезінформація про пагубність НАТО і атлантизму. Він також виправдовує дії Ірану, Північної Кореї та Росії.

"НАТО воює зі світом вже 25 років. Від Югославії в 1999 році до України у 2024 році".

"Поразка в Сирії може змусити Іран усвідомити, що його єдина можливість протистояти — це розвиток ядерного потенціалу. У Північній Кореї це зрозуміли вчасно. У Росії це зрозуміли зрештою".

Венесуельське видання Aporrea.org просуває проросійську і антизахідну точку зору, представляючи Росію і Китай як лідерів багатополярного світового порядку, що протистоїть "однополярному домінуванню", нав'язаному Сполученими Штатами, НАТО та їхніми союзниками. Їхні дії зображуються як захисні зусилля, спрямовані на підтримку суверенітету не лише їхнього власного, а й народів, маргіналізованих "західними імперськими інтересами".

Aporrea.org називає НАТО, США і Великобританію головними агресорами, звинувачуючи їх у поширенні свого впливу через військові інтервенції, економічні стратегії та ідеологічні кампанії. У цьому контексті Україна зображається простим пішаком у великій геополітичній боротьбі, в якій Захід використовує конфлікт, щоб послабити Росію і водночас зміцнити своє домінування.

Видання Diario Octubre просуває наратив, спрямований на демонізацію як України, так і Заходу, часто спираючись на російську пропаганду та антизахідну риторику.

"...захоплення країни [Сирії] терористичними угрупованнями на службі американського та європейського імперіалізму".

"ЄС їх називає повстанцями, хоча насправді вони терористи, і зараз вони бачать, як ЄС зачиняє перед ними двері. Така поведінка цієї дуже антидемократичної і навіть фашистської інституції чітко виражає їх сутність".

Платформа перепостила відео RT під назвою "Україна і Захід: Фабрика брехні", в якому стверджується, що західні піар-агентства маніпулюють громадською думкою про Україну і НАТО.

"Піар-агентства, які визначають порядок денний новин на Заході. Топ-менеджери американських соціальних мереж, тісно пов'язані зі спецслужбами. Всі вони об'єднані у величезну мережу впливу, що фінансується Заходом і спрямована на маніпулювання громадською думкою та очищення іміджу від образу воєн, які ведуться проти ворогів США. Останнім прикладом застосування цих методів є нав'язаний наратив у висвітленні конфлікту в Україні".

Інший матеріал, пов’язаний із "Мадридською платформою проти НАТО і баз", називає НАТО "імперією брехні". У ньому поширюються різноманітні неправдиві твердження, зокрема про те, що сили НАТО і ЄС діють в Україні, що російські атаки нібито спрямовані виключно на військові об’єкти, а також необґрунтовані заяви про те, що західні лідери давали Горбачову оманливі обіцянки не розширювати НАТО на схід. Крім того, у матеріалі звучить підбурювальна антиукраїнська риторика, яка посилається на міфічні "укронацистські" елементи.

"По-перше, вони повинні це добре знати, оскільки НАТО і ЄС мають війська, дислоковані в Україні, тому вони дуже добре знають, хто їхні загиблі".

"По-друге, досі російські атаки обмежувалися військовими об'єктами та енергетичними центрами, щоб відрізати джерела енергії для армії укронацистів".

"...оскільки після зникнення СРСР західні лідери пообіцяли Горбачову, що НАТО не просунеться на Схід ні на сантиметр..."

Видання Tercera Informacion опублікувало статтю Федеріко Тіччі про його досвід участі у Міжнародному саміті в Північній Кореї, присвяченому антикапіталізму, народному суверенітету і чучхе. Публікація зображує Північну Корею як останній комуністичний бастіон з бездоганно чистими вулицями і приємними людьми. Але видання не згадує, що це найжорстокіший тоталітарний режим у світі.

"Корейці, як правило, дуже шанобливо ставляться до своїх лідерів, майже як до богів, тому що саме вони подарували їм свободу, всупереч гніту багатовікових вторгнень з різних країн на чолі з Японією".

Та сама особа, яка керує проросійським і упередженим виданням Nueva Revolución, також очолює Contrainformación — ліворадикальне, промосковське видання в Іспанії. Це медіа висвітлює події в Україні з комуністичних і проросійських позицій, активно просуваючи кремлівський наратив. Зокрема, путінська пропаганда в його матеріалах часто посилається на заяви про "нацистів в Україні" для виправдання війни. Contrainformación займає антизахідну позицію, звинувачуючи НАТО, а не Росію, у розв'язанні війни. Водночас із часом його негативна риторика щодо України стала менш інтенсивною.

Одна з заяв цього видання звучить так:

"Війна в Україні та антиімперіалізм. Успішне російське вторгнення в Україну лише посилить прагнення Сполучених Штатів до світового домінування через застосування сили, поглиблюючи глобальні колоніальні суперечності та загострюючи міжнародні антипатії.

La Pluma — іспаномовне ЗМІ, яке інколи публікує авторські статті з антизахідними та прокремлівськими поглядами, зокрема матеріали проросійського автора Рафаеля Поча. Видання часто використовує графічні колажі, що позитивно зображують Росію та демонізують Захід і США. У своїх статтях Поч посилається на RT та інших російських пропагандистів. Вина за війну послідовно перекладається на НАТО та Захід, при цьому російське вторгнення не засуджується. Протягом останніх трьох років La Pluma регулярно публікує прогнози про неминучу поразку України.

"Ви не шкодуєте критики на адресу антиросійської політики НАТО, заявляючи, що "те, як ставилися до Росії наприкінці холодної війни, було недалекоглядною політикою Сполучених Штатів і атлантистів". Чи не цим можна пояснити реакцію Росії з її "спеціальною військовою операцією" в Україні? Чи не сприяла її початку політика української держави щодо російськомовного населення на Донбасі?"

"Основним занепокоєнням США, яке визначає їхню політику, включаючи війну НАТО в Україні з метою оточення Росії, є загроза втрати свого гегемоністського статусу через економічне зростання Китаю та інших країн, що розвиваються".

"Україна, третій рік. Трансформація Росії. Сучасна Росія вже не є і ніколи не буде Радянським Союзом минулого, однак протистояння між російським державним капіталізмом і західним транснаціональним капіталізмом спричиняє трансформацію, яка має значний вплив на світ в цілому".

"Україна, третій рік. Україна програє війну.

Рештки країни будуть використовуватись для створення осередків нестабільності на окупованих територіях за підтримки НАТО, встановлюючи там антиросійську поліцію та "антитерористичні" адміністрації, що супроводжуватимуться звичними проявами насильства, нападів, тортур і зникнення людей".

Звеличення Росії як захисника

Наративи, поширювані на Aporrea.org, підтримують ідею захисту суверенітету країн і кидають виклик нібито впливу НАТО і західних олігархічних структур. Платформа також активно просуває концепцію альянсу між Росією і Китаєм, представляючи його як ключову противагу домінуванню глобальних інститутів і економічних систем, підтримуваних Заходом, та утвердження так званого багатополярного світового порядку.

Видання RedRadioVe через наративи, представлені в статті, підкреслює прихильність до культурно стійкої, незалежної і суверенної Росії, яка цінує своє внутрішнє розмаїття, історичні постаті, мову і глибоко вкорінений зв'язок з російськими традиціями і самовизначенням.

Наративи, представлені на сайті Africando.org, пропагують багатополярний світ, де глобальний вплив Заходу кидає виклик, водночас підкреслюючи суверенітет і віктимність Росії. Однією з ключових ідей є представлення НАТО як інструменту глобальної плутократії та неоліберальних інтересів.

Наративи, поширювані на Africando.org, пропагують концепцію багатополярного світу, де глобальній гегемонії Заходу кидається виклик. Сайт акцентує увагу на ідеях суверенітету та змальовує Росію як жертву. НАТО зображується як інструмент глобальної плутократії та провідник неоліберальних інтересів.

На противагу цьому, Росія представлена як жертва, несправедливо обрана мішенню і звинувачена НАТО та іншими західними силами.

"...в Румунії женихи плутократії Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі і НАТО/Європейського Союзу (ЄС)/G-7 скасували під дитячим приводом російського втручання президентські вибори, на яких сувереніст Келін Джорджеску був абсолютним фаворитом..."

У статті, опублікованій на Insurgente.org, стверджується, що Росія є непереможною, а Європейський Союз — це ганьба. Автори вказують, що уряди західних країн, продовжуючи діяти як "лакеї" Сполучених Штатів, ведуть свої держави до катастрофічного конфлікту. У статті наголошується, що ЄС ризикує втратити життєво важливі торгівельні партнерства, зокрема з Росією, і може зазнати руйнівних військових наслідків. У статті зазначається:

"Уряди західних країн наближаються до конфлікту, який принесе їм величезні збитки через їхню впертість у тому, щоб залишатися лакеями Сполучених Штатів. Окрім втрати торгового партнера та постачальника сировини, такого як Росія, ЄС ризикує зазнати бомбардувань на власній території та побачити, як його військова інфраструктура буде перетворена на попіл. Росія продемонструвала свою силу…"

Мережа проросійських Telegram-каналів іспанською мовою

Проросійські групи використовують такі соціальні медіа-платформи, як X, Facebook і особливо Telegram, для поширення прокремлівських і антизахідних наративів, використовуючи їхні алгоритми для швидкого поширення контенту серед великої аудиторії.

Telegram, зокрема, став важливою платформою для проросійських груп для поширення пропаганди, мобілізації підтримки та залучення аудиторії в різних країнах. Перелічені нижче ключові Telegram-канали та групи, які поширюють новини (пропагандистські повідомлення) іспанською мовою, значною мірою сприяють операціям впливу Кремля.

https://t.me/ukr_leaks_esp/

https://t.me/sputnikmundo/

https://t.me/infodefSPAIN/

https://t.me/ucraniando/

https://t.me/surf_noise_sp/

https://t.me/pravdaescom/

https://t.me/rybaresp/

https://t.me/tass_es/

https://t.me/elzoomrt/

https://t.me/frentemilitargeo/

https://t.me/pravdaescom/

https://t.me/rtnoticias/

https://t.me/smolny7/

https://t.me/elresumenmilitar/

Таким чином, медіа-ландшафт Іспанії демонструє чітку орієнтацію на російську пропаганду, що зумовлено історичними зв'язками між Москвою та місцевими комуністичними та ліворадикальними рухами (ще з часів Радянського Союзу). Крім того, вплив Росії посилюється через підтримку дружніх ЗМІ в Латинській Америці, зокрема в країнах з лівими диктаторськими режимами, такими як Куба та Венесуела. Хоча виявлені ЗМІ демонструють різний рівень упередженості, всі вони роблять свій внесок в інформаційну війну Росії за кордоном.