Ще шість міжнародних технологічних компаній припиняють діяльність у Росії, - Федроров

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров

"Продовжую вам розповідати про санкції проти РФ від технологічних компаній. Цифрова блокада Росії триває", - зазначив міністр.

SITA відключає російські авіакомпанії від системи World Tracer з 25 квітня. Наразі ПАТ "Аерофлот" та ТОВ "Победа" вже відключили. World Tracer — це система глобального пошуку багажу. Допомагала швидко шукати втрачений багаж пасажирів шляхом обміну даними між аеропортами. Використовується всіма авіакомпаніями, членами IATA. Її членами є понад 2800 аеропортів.

WPP припиняє діяльність у РФ. Рада директорів WPP дійшла висновку, що присутність WPP у РФ суперечитиме цінностям їхньої компанії, і тому вони припиняють свою діяльність у країні. WPP — британський міжнародний холдинг у галузі комунікацій та реклами.

WEX з початку війни в Україні дотримується всіх санкцій проти РФ. WEX не займається бізнесом у РФ і не має там співробітників та офісів. Однак вони переоцінили їхні стосунки з Лукойлом і вирішили припинити їх. Також вони хочуть вийти за межі того, що від них вимагається, щоб жодна з їхніх операцій жодним чином не сприяла агресивним діям Путіна або його підтримці. WEX Inc. є постачальником послуг з обробки платежів та управління інформацією для комерційного й державного автопарку.

WeWork доопрацьовує рішення з продажу бізнесу в РФ та призупиняє всі плани щодо розширення бізнесу в цьому регіоні. WeWork — американська компанія, що працює у сфері комерційної нерухомості та надає гнучкі робочі простори для стартапів та інших компаній.

Tietoevry завершує вихід із РФ. Після того, як 3 березня компанія оголосила про припинення діяльності у Росії, Tietoevry продає свій бізнес, який викуплений місцевим менеджментом. З цією угодою Tietoevry зупиняє всі свої локальні операції у Росії і передає всі свої обов'язки, зокрема співробітників, юридичні та регуляторні органи, новим власникам. Tietoevry — скандинавська компанія з надання ІТ-послуг для промисловості та сфери обслуговування.

Teradata припинила вести бізнес у Рф на початку цього місяця. Також вона припинила взаємодію з клієнтами, зокрема обслуговування всіх російських облікових записів. Teradata Corporation — технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для баз даних та аналітики даних, а також на стратегічному ІТ-консалтингу.

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