Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України в телеграмі.

"Це потужне послання до всього українського народу. Особливо зараз, у цей дуже важкий час. У кожного може бути мрія. І кожен може втілити її в життя", - звучить голос Шварценеггера на початку кліпу.

Пісня є інтерпретацією української "Щедрівки", а в кінці кліпу Шварценеггер українською разом з Kalush Orchestra промовляє назву кліпу - "Щедрий вечір".

Фронтмен гурту Олег Псюк зазначив, що кліп було знято, доки гурт був у турі в США.



"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", — прокоментував Олег Псюк.

Музиканти українського гурту Kalush Orchestra у жовтні зустрілися у США з кіноактором, бізнесменом і політиком Арнольдом Шварценеггером.

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