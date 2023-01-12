"Щедрий вечір": Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra
Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер з'явився у новому кліпі Kalush Orchestra "Щедрий вечір", де звернувся до українців та заговорив українською
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України в телеграмі.
"Це потужне послання до всього українського народу. Особливо зараз, у цей дуже важкий час. У кожного може бути мрія. І кожен може втілити її в життя", - звучить голос Шварценеггера на початку кліпу.
Пісня є інтерпретацією української "Щедрівки", а в кінці кліпу Шварценеггер українською разом з Kalush Orchestra промовляє назву кліпу - "Щедрий вечір".
Фронтмен гурту Олег Псюк зазначив, що кліп було знято, доки гурт був у турі в США.
"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", — прокоментував Олег Псюк.
- Музиканти українського гурту Kalush Orchestra у жовтні зустрілися у США з кіноактором, бізнесменом і політиком Арнольдом Шварценеггером.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе