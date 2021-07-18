Щепленим "Модерною" видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію

Про це сьогодні, 18 липня 2021 року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Еспресо.TV.



"Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це означає, що після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів", - написав Ляшко у себе на фейсбуці.



За словами міністра, до середи планується розвести вакцину в усі області.



"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, в середу вакцина буде в кожній області", - додав він.



Як повідомлялося, 18 липня в Україну прибули перші 2 млн доз вакцини Moderna від коронавірусу Covid-19, передані Сполученими Штатами Америки за ініціативою COVAX.