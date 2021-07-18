Щепленим "Модерною" видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію
Після повного курсу щеплення вакциною Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації
Про це сьогодні, 18 липня 2021 року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Еспресо.TV.
"Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це означає, що після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів", - написав Ляшко у себе на фейсбуці.
За словами міністра, до середи планується розвести вакцину в усі області.
"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, в середу вакцина буде в кожній області", - додав він.
Як повідомлялося, 18 липня в Україну прибули перші 2 млн доз вакцини Moderna від коронавірусу Covid-19, передані Сполученими Штатами Америки за ініціативою COVAX.
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