Вакцина Moderna вперше прибула до України

Про це із посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ повідомляє Еспресо.TV.



"ВООЗ вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX до України. Ця вакцина широко використовується в США та інших країнах", - наголосив представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.



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Вакцини Moderna з цієї партії призначені для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи попередніх етапів, наголошує своєю чергою МОЗ України.



Довідка



Moderna - це мРНК-вакцина.



Її слід перевозити та зберігати лише при температурі від -50°C до -15°C.



Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.

Нагадаємо, антикоронавірусний препарат Moderna, як стверджують його виробники, дієво захищає від індійського штаму COVID-19 (він же штам "Дельта").