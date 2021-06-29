Moderna повідомила, що її вакцина ефективна від індійського варіанту COVID-19

Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті компанії, передає "Інтерфакс-Україна".



"У результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізуючі титри антитіл проти всіх варіантів, зокрема і проти варіанту "дельта", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також із бразильським варіантом "дельта".

"Нові відомості радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna захищатиме від нових виявлених варіантів", - наводять у документі слова голови компанії Стефана Банселя.

У компанії також повідомили, що у в Індії, де вперше був виявлений варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів віком старше 18 років.

"Я хочу подякувати уряду Індії за схвалення (вакцини), це важливий крок уперед у глобальній боротьбі з пандемією", - сказав Бансель.