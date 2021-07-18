Щеплено менше 10% українців. Це на рівні Африки

Одну дозу отримали 34 079 людей, повністю імунізовані - 16 356 людини, наводить подробиці Еспресо.TV.



Протягом доби працювали:



179 мобільних бригад,



354 пункти щеплення;



229 центрів вакцинації.



"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 638 941 людину, з них отримали 1 дозу - 2 638 939 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 422 536 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 061 475 щеплень", - зазначає Міністерство охорони здоров'я України.



4 061 475 щеплень - це менше за 10% населення України, якщо відштовхуватися від даних Держкомстату щодо наявного населення станом на 1 січня 2021 року. Відомство тоді давало цифру в 41 588 354 осіб.



Наскільки сильно відсоток щепленого населення України відрізняється від країн Європи, Близького Сходу, Північної та Південної Америки можна побачити на діаграмах та схемах адміністрованої Оксфордом загальнодоступної масштабної бази даних Our World in Data, де є присвячений вакцинації окремий великий розділ.



Фактично, стан вакцинації України, як і на початку кампанії із загальнонаціонального безкоштовного щеплення, перебуває на рівні Африки і є значно нижчим за Латинську Америку.



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Слід наголосити, що на відміну від Росії та тимчасово окупованих територій, щеплення якісними, визнаними світом, перевіреними, сертифікованими препаратами в Україні є абсолютно доступним.



Водночас, експерти кажуть про недостатню поінформованість українців щодо питань, пов'язаних з вакцинацією, та брак повноцінної державної інформаційної роботи з населенням на цьому напрямку.



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Дається взнаки й доволі сильний в окремих регіонах вплив антивакцинального руху, частина якого "надихається" ідеологами з РФ.



За твердженнями епідеміологів, без належно проведеної влітку вакцинації восени Україна неминуче потерпатиме від викликаної штамом "Дельта" нової потужної хвилі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні дозволять вакцинувати від COVID-19 дітей.





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