Вони вбивають людей, - Байден звинуватив Facebook у розповсюдженні фейків про вакцини від COVID-19
Президент США Джо Байден звинуватив соціальну мережу Facebook у розповсюдженні дезінформації про вакцини від коронавірусу
Про це повідомляє BBC.
На запитання журналіста, що він думає про роль таких компаній, як Facebook, в поширенні неправдивих відомостей про вакцинацію та пандемію COVID-19, президент США відповів, що вони вбивають людей.
"Вони вбивають людей. Пандемія зараз триває лише серед тих, хто не вакцинувався", - сказав Байден.
Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 67,9% дорослого населення США, а 59,2% - пройшли повну вакцинацію. Але багато людей не роблять щеплення, оскільки налаштовані проти вакцинації.
Координатор Білого дому по боротьбі з коронавірусом Джефф Зіентс заявив, що зростання захворюваності та смертності пов'язане з тим, що люди відмовляються робити щеплення.
"На американців, які не пройшли вакцинацію, припадають практично всі останні госпіталізації та смерті, пов'язані з COVID-19", - зазначив Зіентс.
Противники вакцинації відмовляються робити щеплення, отримуючи інформацію в соціальних мережах. За даними дослідження, опублікованого в березні неурядовою організацією Center for Countering Digital Hate, противники вакцинації опублікували у Facebook, YouTube, Instagram та Twitter пости, які прочитали понад 59 млн осіб.
Водночас, офіційний представник Facebook Кевін Макалістер запевнив, що компанія бореться з дезінформацією.
"Ми вилучили понад 18 млн постів з дезінформацією про COVID-19 та заблокували акаунти, які постійно порушували правила", - заявив Макалістер.
- 6 лютого повідомлялося, що Росія веде пропагандистську кампанію проти вакцин від коронавірусу виробництва Moderna та Pfizer.
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