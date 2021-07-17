В Україні дозволять вакцинувати від COVID-19 дітей

Про це заявив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка, повідомляє Укрінформ.

За його словами, під час п’ятої хвилі вакцинації буде дозволятися щеплювати дітей.

“Якщо ми говоримо про дітей віком 12-16 років, то ми знаємо, що це Pfizer, там буде чіткий алгоритм, у яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації”, - сказав Заїка.

Він додав, що щеплення дітей проходитиме за рекомендаціями лікарів.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася у лютому 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі готуються розпочати п'ятий етап.