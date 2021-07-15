"Не пріоритетна група ризику": Ляшко щодо COVID-вакцинації дітей
В Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання введення в Україні вакцинації від коронавірусу серед осіб молодших 18 років
Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, відповідно до структури захворюваності у країні, діти до 18 років становлять лише 6% від загальної кількості інфікованих. А в останній час подібних випадків стало дещо менше.
"Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику. Тому насамперед спрямовані зусилля (вакцинація - ред.) на людей від 18 років", - зазначив Ляшко.
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