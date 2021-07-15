"Не пріоритетна група ризику": Ляшко щодо COVID-вакцинації дітей

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, відповідно до структури захворюваності у країні, діти до 18 років становлять лише 6% від загальної кількості інфікованих. А в останній час подібних випадків стало дещо менше.

"Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику. Тому насамперед спрямовані зусилля (вакцинація - ред.) на людей від 18 років", - зазначив Ляшко.