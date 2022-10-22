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OPINION

Що із забезпеченням війська зимовою формою?

Юрій Бутусов
22 жовтня, 2022 субота
14:00
Погляд Юрій Бутусов

Міноборони має чесно говорити з суспільством та армією, визнати наявність проблеми, сказати про те, що робиться для її вирішення

Перевірив заяву Міноборони щодо забезпечення військ на фронті зимовою формою на 100%.

1. З'ясував:

- заява відповідає дійсності якщо рахувати за укладеними угодами;

- заява частково не відповідає дійсності за фактичними постачаннями в логістичні центри;

- заява переважно не відповідає дійсності за фактичними постачаннями військовослужбовцям на передову.

2. Чому взагалі ситуація з формою сприймається гостро, хоча у військових є зарплата, волонтери забезпечують, і є можливість замовити або купити собі самостійно?

- форма та взуття активно зношуються або втрачаються під час бойових дій;

- придбати на ринку якісну форму та взуття (особливо взуття) та швидко їх міняти у разі необхідності можуть не всі, додаткові запасні речі мають значення;

- для самостійної покупки солдату треба час, дозвіл командира, авто, пальне, виїзд з фронту до магазину, де обмежений вибір, або до пошти, де великі черги, можливість отримати форму є для багатьох важливим;

- невидача забезпечення сприймається як невиконання функцій держави та неповага до підрозділу та до бійця, який виконує бойове завдання взагалі.

3. Чи відповідають дані МО про 100% забезпечення дійсності?

- За даними джерел в МО, фактично форму на склади ЗСУ реалізовані на 75%, для забезпечення діючої армії поставлено 90%;

- але я отримав у коментарях та у месенджері на цей час повідомлення від представників 94 військових частин на фронті, які повністю або частково не забезпечені формою. Більшість цих підрозділів вчасно подавали заявки на зимову форму починаючи з травня-червня, оскільки мали досвід відсутності забезпечення минулої зими;

- переважна більшість запитів з передової про повну відсутність постачання усіх предметів форми надійшло від підрозділів ТРО, корпусу резерву, стрілецьких батальйонів, та інших частин, розгорнутих по мобілізації, проблема є і в кадрових підрозділах, але там є випадки, коли форма вже видана частково і навіть є випадки, коли видана більшість комплекту.

4. Які причини фактично несвоєчасного повного або часткового забезпечення зимовою формою?

- Запізнення з укладанням контрактів та запізнення з постачанням, згідно з великим планом мобілізації;

- затримка з розподіленням та доставленням форми з мережі складів МО на фронт під час активних бойових дій;

- невідповідність деяких розмірів одягу та взуття реальним запитам.

5. Що робиться у державі для розв'язання проблеми?

- На складах ЗСУ є запаси, які починають розвозити, хоча реалізація усіх контрактів на зимову форму затягнеться як мінімум до квітня 2023-го року;

- союзники постачають форму, які за декларацією мають закрити до 60 % потреби;

- Потреби армії значною мірою забезпечується коштом місцевої влади та за кошти місцевих бюджетів — наприклад, Київ, Дніпро та деякі інші громади нещодавно за запитом з військ взяли на себе пошив форми для місцевих бригад ТРО;

- забезпечують родичі, волонтери, магазини, працюють приватні виробники та імпортери;

6. Чи треба купляти зимову форму та взуття?

- Так, хоча б частково. Надходження повного комплекту зимової форми відбудеться в багатьох частинах із запізненням, і в будь-якому разі треба мати запасні речі.

7. Що мало б зробити Міноборони для адекватної комунікації?

- Чесно говорити з суспільством та армією, визнати наявність проблеми, сказати про те, що робиться для її вирішення;

- допомогти армії транспортом, щоб розвезти комплекти, згідно з розмірами, подякувати місцевій владі за допомогу, і разом з ними розрахувати потреби;

- подякувати військовослужбовцям за терпіння, волонтерам та місцевій владі за допомогу у вирішенні нагальної потреби, яку держава не встигла владнати самостійно;

- не робити заяви, які не відповідають стану речей у більшості військовослужбовців, і зачіпають безпосередньо солдата. Бо солдат — це головний споживач на війні, і завдання влади робити та казати так, щоб солдату було зрозуміло, що відбувається, і офіційні заяви не суперечили стану справ.

8. Що буду робити я?

- Планую завтра оприлюднювати наявні у мене списки частин, де немає ніякого інформування про забезпечення, і звідки звертаються військовослужбовці, незадоволені відсутністю належного забезпечення попри своєчасно подані заявки.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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ЗСУ
Юрій Бутусов
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