Що із забезпеченням війська зимовою формою?
Міноборони має чесно говорити з суспільством та армією, визнати наявність проблеми, сказати про те, що робиться для її вирішення
Перевірив заяву Міноборони щодо забезпечення військ на фронті зимовою формою на 100%.
1. З'ясував:
- заява відповідає дійсності якщо рахувати за укладеними угодами;
- заява частково не відповідає дійсності за фактичними постачаннями в логістичні центри;
- заява переважно не відповідає дійсності за фактичними постачаннями військовослужбовцям на передову.
2. Чому взагалі ситуація з формою сприймається гостро, хоча у військових є зарплата, волонтери забезпечують, і є можливість замовити або купити собі самостійно?
- форма та взуття активно зношуються або втрачаються під час бойових дій;
- придбати на ринку якісну форму та взуття (особливо взуття) та швидко їх міняти у разі необхідності можуть не всі, додаткові запасні речі мають значення;
- для самостійної покупки солдату треба час, дозвіл командира, авто, пальне, виїзд з фронту до магазину, де обмежений вибір, або до пошти, де великі черги, можливість отримати форму є для багатьох важливим;
- невидача забезпечення сприймається як невиконання функцій держави та неповага до підрозділу та до бійця, який виконує бойове завдання взагалі.
3. Чи відповідають дані МО про 100% забезпечення дійсності?
- За даними джерел в МО, фактично форму на склади ЗСУ реалізовані на 75%, для забезпечення діючої армії поставлено 90%;
- але я отримав у коментарях та у месенджері на цей час повідомлення від представників 94 військових частин на фронті, які повністю або частково не забезпечені формою. Більшість цих підрозділів вчасно подавали заявки на зимову форму починаючи з травня-червня, оскільки мали досвід відсутності забезпечення минулої зими;
- переважна більшість запитів з передової про повну відсутність постачання усіх предметів форми надійшло від підрозділів ТРО, корпусу резерву, стрілецьких батальйонів, та інших частин, розгорнутих по мобілізації, проблема є і в кадрових підрозділах, але там є випадки, коли форма вже видана частково і навіть є випадки, коли видана більшість комплекту.
4. Які причини фактично несвоєчасного повного або часткового забезпечення зимовою формою?
- Запізнення з укладанням контрактів та запізнення з постачанням, згідно з великим планом мобілізації;
- затримка з розподіленням та доставленням форми з мережі складів МО на фронт під час активних бойових дій;
- невідповідність деяких розмірів одягу та взуття реальним запитам.
5. Що робиться у державі для розв'язання проблеми?
- На складах ЗСУ є запаси, які починають розвозити, хоча реалізація усіх контрактів на зимову форму затягнеться як мінімум до квітня 2023-го року;
- союзники постачають форму, які за декларацією мають закрити до 60 % потреби;
- Потреби армії значною мірою забезпечується коштом місцевої влади та за кошти місцевих бюджетів — наприклад, Київ, Дніпро та деякі інші громади нещодавно за запитом з військ взяли на себе пошив форми для місцевих бригад ТРО;
- забезпечують родичі, волонтери, магазини, працюють приватні виробники та імпортери;
6. Чи треба купляти зимову форму та взуття?
- Так, хоча б частково. Надходження повного комплекту зимової форми відбудеться в багатьох частинах із запізненням, і в будь-якому разі треба мати запасні речі.
7. Що мало б зробити Міноборони для адекватної комунікації?
- Чесно говорити з суспільством та армією, визнати наявність проблеми, сказати про те, що робиться для її вирішення;
- допомогти армії транспортом, щоб розвезти комплекти, згідно з розмірами, подякувати місцевій владі за допомогу, і разом з ними розрахувати потреби;
- подякувати військовослужбовцям за терпіння, волонтерам та місцевій владі за допомогу у вирішенні нагальної потреби, яку держава не встигла владнати самостійно;
- не робити заяви, які не відповідають стану речей у більшості військовослужбовців, і зачіпають безпосередньо солдата. Бо солдат — це головний споживач на війні, і завдання влади робити та казати так, щоб солдату було зрозуміло, що відбувається, і офіційні заяви не суперечили стану справ.
8. Що буду робити я?
- Планую завтра оприлюднювати наявні у мене списки частин, де немає ніякого інформування про забезпечення, і звідки звертаються військовослужбовці, незадоволені відсутністю належного забезпечення попри своєчасно подані заявки.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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