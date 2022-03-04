Що робити, коли немає водопостачання: МОЗ оприлюднило рекомендації

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в ємностях для індивідуального користування.



Зберігати питну воду потрібно у закритих ємностях, обов'язково позначити бірками з позначеннями "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб" та зробити 2-3-добовий запас.



Воду з відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей.



Для пиття та приготування їжі воду необхідно кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

