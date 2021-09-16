"Щоб далеко не ходити": депутатів міськради Франківська вакцинували від коронавірусу під час сесії

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Facebook.



"Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин. Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці - щоб далеко не ходити", - написав він.



Він заявив, що 132 пацієнти з коронавірусом лежать у міських лікарнях, 11 людей – в реанімаціях.



"Таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього", - підсумував Марцінків.

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