"Щоб не було вигорання": компанія Nike на тиждень закрила головний офіс

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на The Guardian.

Старший менеджер із маркетингу Метт Марраццо оголосив про відпустку, співробітники мали міні-відпустку з 23 по 30 серпня.

За словами Марраццо, керівники підрозділів мали мотивувати підлеглих ігнорувати трудові обов'язки та відпочити, щоб відновити своє психологічне здоров'я.

Він написав, що через пандемію рік був важкий, і "всі ми люди — і переживаємо травматичний досвід».



"Для хорошої роботи та уникнення вигорання час для відпочинку та відновлення є важливим", - запевнив менеджер.