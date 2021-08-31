"Щоб не було вигорання": компанія Nike на тиждень закрила головний офіс
Компанія Nike на 7 днів закрила штаб-квартиру, щоб робітники відпочили та уникнути вигорання на роботі на тлі пандемії
Про це повідомляє Hromadske з посиланням на The Guardian.
Старший менеджер із маркетингу Метт Марраццо оголосив про відпустку, співробітники мали міні-відпустку з 23 по 30 серпня.
За словами Марраццо, керівники підрозділів мали мотивувати підлеглих ігнорувати трудові обов'язки та відпочити, щоб відновити своє психологічне здоров'я.
Він написав, що через пандемію рік був важкий, і "всі ми люди — і переживаємо травматичний досвід».
"Для хорошої роботи та уникнення вигорання час для відпочинку та відновлення є важливим", - запевнив менеджер.
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