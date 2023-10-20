Щоб не допустити замороження війни в Україні, США і ЄС мають надати необхідну допомогу та гарантії безпеки, - фон дер Ляєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час виступу в Інституті Гудзона вона наголосила, що Росія не може виграти війну в Україні, тому Кремль намагається заморозити її, щоб відновити боєприпаси та сили й повторити спробу захоплення України.

Щоб запобігти цьому, ЄС і США повинні об'єднатися для надання Україні гарантії безпеки, а також надати Україні таку допомогу, щоб унеможливити продовження війни Росією.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде необхідно. Не тільки тому, що це було б вірним – вчинити так, але й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що закінчення війни має принести справедливий та стійкий світ для України, але за умов надання їй довгострокових гарантій безпеки й достатньої кількості військового обладнання. Фон дер Ляєн нагадала, що одним із таких варіантів є Формула миру, запропонована Україною.