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Формула миру і глобальний саміт: Зеленський дав інтерв'ю журналістам Латинської Америки

8 серпня, 2023 вiвторок
17:52
Війна з Росією на фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготовки до глобального саміту миру та на тому, що Формула миру може стати основою для припинення інших військових конфліктів

Про це він заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

Зеленський наголосив, що сьогодні правильним і поки що єдиним дипломатичним шляхом досягнення миру є ініційована Україною Формула миру. За його словами, вона може стати новим універсальним інструментом для припинення військових конфліктів і ухвалення відповідних рішень, якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати війни та досягати миру.

"На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що окремі країни можуть мати свою думку стосовно певних пунктів Формули миру і пропонувати щось своє, і це нормально. Він наголосив, що будь-яка платформа є дискусійною.

"Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми", - наголосив президент.

Зеленський додав, що необхідно готуватися до глобального саміту миру. Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

"Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план подолання цієї страшної трагедії", - підсумував президент.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України. Проте згодом очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив свого російського колегу Сергія Лаврова, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні.

Також 8 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України, яка відбулася 5–6 серпня у місті Джидда.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Світ
Україна
Володимир Зеленський
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