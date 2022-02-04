Щоб розуміти, що користувачі не хочуть бачити: Twitter запустив масове тестування кнопки "проти"
Соціальна мережа Twitter почала глобальне тестування кнопки негативної оцінки для повідомлень - "проти" (Downvote)
Про це повідомляється в акаунті Twitter Support.
У липні мережа запустила тестування за участі обмеженої кількості акаунтів на пристроях iOS нових функцій "за" (Upvote) та "проти" (Downvote), за допомогою яких користувачі могли висловлювати підтримку та незгоду з певним твітом.
"Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість з вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android матимуть можливість використовувати кнопку негативної оцінки", - йдеться у твіті.
У соцмережі розповіли, що голоси "проти" будуть прихованими, але допомагатимуть модераторам розуміти, який контент користувачі не хочуть бачити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе