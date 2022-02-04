Щоб розуміти, що користувачі не хочуть бачити: Twitter запустив масове тестування кнопки "проти"

Про це повідомляється в акаунті Twitter Support.



У липні мережа запустила тестування за участі обмеженої кількості акаунтів на пристроях iOS нових функцій "за" (Upvote) та "проти" (Downvote), за допомогою яких користувачі могли висловлювати підтримку та незгоду з певним твітом.

"Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість з вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android матимуть можливість використовувати кнопку негативної оцінки", - йдеться у твіті.

У соцмережі розповіли, що голоси "проти" будуть прихованими, але допомагатимуть модераторам розуміти, який контент користувачі не хочуть бачити.