"Щоб такі нардепи не ганьбили Раду": Разумков висловив сподівання, що Юрченко складе мандат
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що народний депутат Олександр Юрченко складе мандат через ДТП у Львові
Про це він заявив у ефірі одного із каналів, передає Укрінформ.
"Я сподіваюся, що людина дійде думки, що треба полишити депутатський мандат і почати займатися чимось іншим, тому що дуже багато скандалів, пов‘язаних із цим депутатом. Я хотів би нагадати, що є кримінальна справа в НАБУ щодо підозри про хабарництво. Я сподіваюся, що будь-який народний депутат, якщо він порушує закон, отримає вирок", - заявив Разумков.
На його думку, необхідно шукати механізми, "як змінити законодавство і, можливо, навіть Конституцію", бо саме в Основному Законі є перелік підстав, через які депутат може втратити мандат.
"Це треба для того, щоб такі народні депутати не ганьбили Верховну Раду", – підсумував Разумков.
- Нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко, колишній член фракції "Слуга народу" у центрі Львова скоїв ДТП. Зазначають, що він перебував під дією наркотиків. Так, у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.
- Згодом, у мережі з’явилися документи щодо результатів медичного огляду народного депутата Олександра Юрченка, які підтверджують, що депутат перебував у стані наркотичного сп’яніння на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди у Львові.
- Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.
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