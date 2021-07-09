Корнієнко закликав Юрченка скласти депутатський мандат через ДТП під дією наркотиків

Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - наголосив Корнієнко.

За його словами, Нацполіція та Офіс генпрокурора мають якнайшвидше розслідувати те, що сталося, оскільки "що швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів у цій ситуації, то краще".

Він нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.

"14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності", - сказав Корнієнко.



Нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко, колишній член фракції "Слуга народу" у центрі Львова скоїв ДТП. Зазначають, що він перебував під дією наркотиків. Так, у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

Згодом, у мережі з’явилися документи щодо результатів медичного огляду народного депутата Олександра Юрченка, які підтверджують, що депутат перебував у стані наркотичного сп’яніння на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди у Львові.

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