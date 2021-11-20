Щоб врятувати Європу від нової хвилі COVID-19 треба жорстко діяти, - ВООЗ

Про це у розмові з BBC News сказав керівник регіонального представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає Еспресо.TV.



За його словами зарадити розгортанню подібного сценарію можна, лише вживши термінових заходів.



Клюге заявив, що причиною поширення нової хвилі COVID-19 є такі чинники, як зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинами та регіональне домінування більш трансмісивного варіанту Delta.



Він закликав посилити вакцинацію й запровадити основні карантинні заходи громадського здоров’я та нові методи лікування.



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"Covid-19 знову став причиною смертності номер один у нашому регіоні", - сказав він BBC, додавши, що у ВООЗ "знають, що потрібно зробити".



Водночас Клюге наголосив, що обов’язкову вакцинацію слід розглядати як "останній засіб", але було б "дуже своєчасно" провести "правову та суспільну дискусію" з цього приводу.



"До цього є інші засоби, як-от Covid Pass (СOVID-сертифікат - ред.)", - сказав він, додавши, що це "не обмеження свободи, це інструмент збереження нашої індивідуальної свободи".





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