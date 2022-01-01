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Головна війна з Росією Щось таке, про що не можна говорити: Маркарова анонсувала додаткову допомогу США Україні

Щось таке, про що не можна говорити: Маркарова анонсувала додаткову допомогу США Україні

1 січня, 2022 субота
16:05
війна з Росією Оксана Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Сполучені Штати нададуть у 2022 році нашій країні додаткову допомогу

Про це Маркарова заявила у інтерв'ю Радіо Свобода

За її словами, у 2022 році Україна, крім запланованих $300 млн, отримає від США додаткову допомогу, деталі якої розкривати рано.

"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до $300 млн. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – сказала Маркарова.

Вона додала, що буде активізовано співпрацю України та США у військово-технічній сфері. 

"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний, коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті", – зазначила Маркарова.

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військова допомога
Укроборонпром
Мінпромполітики
військова допомога США Україні
летальна зброя
США
Оксана Маркарова
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