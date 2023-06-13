Про це інформує офіційна сторінка Книги рекордів Гіннеса.

Рекордсменкою стала 27-річна Хільда Бачі, яка заявила, що готувала 100 годин поспіль. Щодня під час готування їй давали п'ятихвилинну перерву. Проте Книга рекордів Гіннеса скоротила час її роботи на сім годин через одну перерву, яка тривала довше за всі інші. Так загальний час, який Бачі провела за безперервним готуванням, склав лише 93 години 11 хвилин готування.

"Переглянувши всі відеозаписи, ми раді повідомити, що Хільда ​​Бачі стала новим рекордсменом за найдовший кулінарний марафон (індивідуальний)", - ідеться в повідомленні.

За ці 93 години рекордсменка приготувала понад 100 різних страв, більшість з яких - нігерійські. Серед них були різні види рису, пасти. Також жінка приготувала популярну вуличну їжу з обсмажений у фритюрі бобів акараже. Усе це роздали запрошеним гостям.

Під час безперервного готування жінці міг допомагати лише один помічник за раз. Також ходити в туалет чи спати їй дозволялося лише під час коротких перерв.

"Я просто знала, що мені потрібно зробити щось незвичайне, щоб поставити себе на карту, уявити Нігерію на карті, поставити молодих африканських жінок на карті", - розповіла Бачі про свою мотивацію.

Під час кулінарного марафону жінка мала видимі ознаки фізичного навантаження. Зокрема, їй прикладали до голови холодні компреси, а також робили масаж ніг під час перерв. Крім того, медичний помічник перевіряв її життєві показники.

Довідково. Попередній рекорд із безперервного готування належав індійській шеф-кухарці Латі Тондон. У 2019 році вона готувала упродовж 87 годин і 45 хвилин.