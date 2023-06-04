У Парижі встановили світовий рекорд із наймасовішого диктанту
У Парижі 4 червня понад 5 тис людей взяли участь у масовому диктанті на Єлисейських полях навпроти Тріумфальної арки
Про це пише France Info.
Для написання диктанту було встановлено 1 700 столів. На тротуарі бульвару перед учасниками встановили гігантський екран, який використовували як дошку та сцену.
"Троє людей по черзі виходили на сцену, щоб зачитати тексти трьох диктантів по 20-25 хвилин: літературний журналіст Огюстен Трапенар, письменниця Катрін Панколь і заступник мера Парижа з питань спорту П’єр Рабадан", - йдеться у повідомлені.
Сам диктант тривав близько 25 хвилин. Учасники писали уривок з оповідання французького драматурга Альфонса Доде "Листи з мого вітряка" ("Lettres de mon moulin").
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