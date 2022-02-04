"Шеринг" техпаспорту: у додатку "Дія" з`явиться нова послуга

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.



"Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою. Реєструйтеся на бету тут, чекайте на листи з інструкцією", - написав міністр.



У Телеграмі "Дії" повідомляється, що триває пошук тестувальників нової послуги.



"Послуга належний користувач створена, щоб ви могли передати право на користування вашим авто іншій людині. Ця послуга стане вам в пригоді, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото- та відеофіксації. З належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник. Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в Дії за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

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