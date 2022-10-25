Шестеро українських капеланів загинули на війні проти РФ, - священник ПЦУ

Про це в ефірі Еспресо заявив капелан ПЦУ Костянтин Холодов.

"У ворога немає різниці, хто перед ним - капелан, комбатант, жінка чи дитина. Вони сприймають нас як ворогів. Для мене ворог є ворог і я для нього теж ворог. Вони не дотримуються конвенцій, жодних правил ведення війни. Чого вони раптом будуть поважати капелана? Близько чотирьох капеланів побували в полоні, шість - убито", - розповів він.

На думку Холодова, кожен українець - це ціль для нашого ворога.

"Ненависть і виклик для них. Існування України та українців для ворога є неприйнятною їхнього існування", - підсумував капелан.