Шестеро українських капеланів загинули на війні проти РФ, - священник ПЦУ
Шестеро українських капеланів загинули, ще четверо потрапили у російський полон за час повномасштабної війни
Про це в ефірі Еспресо заявив капелан ПЦУ Костянтин Холодов.
"У ворога немає різниці, хто перед ним - капелан, комбатант, жінка чи дитина. Вони сприймають нас як ворогів. Для мене ворог є ворог і я для нього теж ворог. Вони не дотримуються конвенцій, жодних правил ведення війни. Чого вони раптом будуть поважати капелана? Близько чотирьох капеланів побували в полоні, шість - убито", - розповів він.
На думку Холодова, кожен українець - це ціль для нашого ворога.
"Ненависть і виклик для них. Існування України та українців для ворога є неприйнятною їхнього існування", - підсумував капелан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.27
- Актуальне
- Важливе