Шевченка у "Дженоа" може замінити його легендарний одноклубник по "Мілану"

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педдула.

За його інформацією, "Дженоа" розглядає кандидатуру Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера. Клуб зв'язався з італійцем, аби пересвідчитися у його готовності до роботи.

Попереднім клубом Гаттузо була "Фіорентина", яку він очолив у травні 2021 року, а в середині червня залишив через розбіжності з керівництвом клубом.

Також Гаттузо тренував італійські "Мілан", "Наполі", "Палермо", "Пізу", грецький ОФІ та швейцарський "Сьон".

Італієць був одноклубником Шевченка у "Мілані".

Українець очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро.

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