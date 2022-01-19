Шевченка у "Дженоа" може замінити його легендарний одноклубник по "Мілану"
Новим головним тренером італійського футбольного клубу "Дженоа" може стати Дженнаро Гаттузо
Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педдула.
За його інформацією, "Дженоа" розглядає кандидатуру Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера. Клуб зв'язався з італійцем, аби пересвідчитися у його готовності до роботи.
Попереднім клубом Гаттузо була "Фіорентина", яку він очолив у травні 2021 року, а в середині червня залишив через розбіжності з керівництвом клубом.
Також Гаттузо тренував італійські "Мілан", "Наполі", "Палермо", "Пізу", грецький ОФІ та швейцарський "Сьон".
Італієць був одноклубником Шевченка у "Мілані".
Українець очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро.
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