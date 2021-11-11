Шевченко назвав двох головних претендентів на "Золотий м'яч"
Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко назвав фаворитами у боротьбі за "Золотий м'яч" італійця Жоржиньо та аргентинця Ліонеля Мессі
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За його словами, головними претендентами на "Золотий м'яч" цього року є аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі та італійський півзахисник англійського "Челсі" Жоржиньо.
"Я думаю, "Золотий м'яч" виграє Жоржиньо чи Мессі", – сказав Шевченко, який сам вигравав найпрестижніший індивідуальний трофей світового футболу в 2004 році.
Жоржиньо у 2021 році виграв з "Челсі" Лігу чемпіонів та став зі збірною Італії переможцем Євро-2020. Мессі разом з збірної Аргентини переміг в Кубку Америки.
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Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
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