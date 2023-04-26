Шевченко, Жадан і Орвелл. Соціологи показали, наскільки багато українці читали з початку повномасштабної війни
За результатами дослідження Українського інституту майбутнього "Практики читання під час війни" виявилося, що зрозуміти ситуацію сучасності українцям допомогли Т.Шевченко, Л.Костенко, С. Жадан та Дж.Орвелл
Про це йдеться у звіті Українського інституту майбутнього за результатами соціологічного дослідження.
За ключовими результатами, 39% опитаних у перші весняні місяці повномасштабного вторгнення зовсім не читали книжок. А 79% респондентів, які оминули читання в цей період, зазначали, що переключилися на перегляд коротких новин в інтернеті та соціальних мережах.
"49% респондентів зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни, ще 42% – читання вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах, тому необхідно розвивати цю навичку. 24% учасників опитування відмічали, що читання української літератури – форма спротиву, 21% – читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури. При цьому 27% опитаних зазначали, що під час війни не до книжок та довгих текстів", - ствердили соціологи.
Зокрема 42% опитаних сказали, що після 24 лютого 2022 року прочитали чи прослухали бодай фрагментарно до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – понад 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги.
Українці найчастіше згадували Т. Шевченка, Л. Костенко, С. Жадана, Дж. Орвелла серед авторів, які допомагають краще зрозуміти ситуацію сучасності. Також більшість називала С. Жадана, М. Кідрука, С. Андрухович та О. Забужко. як молодих чи нових письменників, які респонденти відкрили для себе протягом останнього року.
- У попередньому опитуванні Українського інституту майбутнього 55% респондентів висловилися, що життєві перспективи за кордоном впливають на рішення людини не повертатися на батьківщину.
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