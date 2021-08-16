Шкарлет назвав умову, за якої школи перейдуть на "дистанційку" або змішаний формат навчання
Навчання в українських школах буде без змін, якщо в країні буде "зелена" карантинна зона і не буде загрози поширення коронавірусу
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНІАН.
Він зазначив, що на "дистанційку" або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в "зелених" карантинних зонах.
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"Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо у регіоні буде "жовтий", "помаранчевий" або "червоний". З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі", - наголосив Шкарлет.
- Нагадаємо, Шкарлет заявив, що на початку навчального року в Україні планується навчання у школах в звичайному режимі.
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