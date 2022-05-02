Школи Києва розпочали прийом документів до першого класу

Про це повідомляють на офіційному порталі КМДА.



За попередніми даними, відсьогодні, 2 травня, у Києві розпочато прийом документів до першого класу.

"В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів. Відсутність медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні", – прокоментував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Повідомляється, що прийом документів триватиме до 31 травня.

Також зазначається, що цьогоріч зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи.



Крім того, якщо до 31 травня батьки не матимуть можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не буде підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку батьки та опікуни мають подати до 23 серпня 2022 року включно.

При зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим переселенцям, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.

"Ми сподіваємося, що 1 вересня поведемо першачків до школи!" – додав Поворозник.