Шлях до портів Адріатики: для перевезення зерна з України Угорщина відкрила залізничний термінал
Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення зерна з України. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут до портів північної Адріатики
Про це пише в фейсбуці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
У рекордно короткий термін у прикордонному Феньєслітке побудували великий залізничний термінал, який нині є найсучаснішим перевальним пунктом на континенті.
Сійярто повідомляє, що у терміналі, створеному з інвестиціями в $71,1 млн працюватиме 500 робітників, а потужність становитиме один мільйон контейнерів щороку. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.
"Рекордна швидкість будівництва окупиться багаторазово, адже залізничний вузол у Блансклітке відіграє величезну роль у пом’якшенні світової продовольчої кризи. Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - наголосив глава МЗС Угорщини.
- 13 липня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії. За його словами, експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.
- 15 липня Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе