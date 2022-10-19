Про це пише в фейсбуці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

У рекордно короткий термін у прикордонному Феньєслітке побудували великий залізничний термінал, який нині є найсучаснішим перевальним пунктом на континенті.

Сійярто повідомляє, що у терміналі, створеному з інвестиціями в $71,1 млн працюватиме 500 робітників, а потужність становитиме один мільйон контейнерів щороку. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

"Рекордна швидкість будівництва окупиться багаторазово, адже залізничний вузол у Блансклітке відіграє величезну роль у пом’якшенні світової продовольчої кризи. Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - наголосив глава МЗС Угорщини.

13 липня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії. За його словами, експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.

15 липня Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.

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