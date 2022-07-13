Україна за два кроки від досягнення угоди про експорт зерна з Росією, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ про розблокування експорту українського зерна перебувають на фінальній стадії
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю El Pais.
"Ми за два кроки від досягнення угоди з Росією. Потрібно вирішити проблеми безпеки, пов'язані з російською позицією. Ми перебуваємо у завершальній фазі, і зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, експорт зерна незабаром розпочнеться", - сказав Кулеба.
Він додав, що Росія може допустити експорт українського зерна, якщо вирішить показати країнам Африки та Азії, що хоче врятувати їх від нестачі продовольства.
"Але Росія не зацікавлена у тому, щоб Україна експортувала зерно. Вони знають, що якщо ми експортуватимемо, то отримаємо дохід з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - переконаний Кулеба.
- 6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів.
- На 13 липня у Стамбулі заплановано зустріч представників військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України, РФ та делегації ООН стосовно деблокади експорту українського зерна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.77
Купівля 35.77Продаж 36.89
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе