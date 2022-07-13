Про це Кулеба заявив у інтерв'ю El Pais.

"Ми за два кроки від досягнення угоди з Росією. Потрібно вирішити проблеми безпеки, пов'язані з російською позицією. Ми перебуваємо у завершальній фазі, і зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, експорт зерна незабаром розпочнеться", - сказав Кулеба.

Він додав, що Росія може допустити експорт українського зерна, якщо вирішить показати країнам Африки та Азії, що хоче врятувати їх від нестачі продовольства.

"Але Росія не зацікавлена ​​у тому, щоб Україна експортувала зерно. Вони знають, що якщо ми експортуватимемо, то отримаємо дохід з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - переконаний Кулеба.

6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів.

На 13 липня у Стамбулі заплановано зустріч представників військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України, РФ та делегації ООН стосовно деблокади експорту українського зерна.

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