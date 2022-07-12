Туреччина анонсувала 13 липня чотиристоронню зустріч щодо вивозу українського зерна

Про це повідомляє пресслужба міністерства національної оборони Туреччини.

Міністр національної оборони Хулусі Акар переконаний, що «завтра в Стамбулі відбудуться переговори про постачання українського зерна на міжнародні ринки».

Для цього він провів переговори з міністрами оборони Росії Сергієм Шойгу та України Олексієм Резніковим.

"Після всіх цих зустрічей є сподіванн, що зерно, яке очікує в українських портах, буде безпечно відправлено морем на міжнародні ринки. Завтра відбудуться переговори військових делегацій міністерств оборони Туреччини, РФ та України та делегації ООН", - зазначають у міністерстві.

Україна поки не підтвердила участь у зустрічі. Також немає жодної інформації і зі сторони Росії.

6 липня Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів

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