English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Ердоган обіцяє досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів

Ердоган обіцяє досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів

6 липня, 2022 середа
00:46
Економіка Реджеп Таїп Ердоган

Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН

Про це повідомляє Укрінформ.

Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем та досягти результату протягом 7-10 днів, — заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"Ми намагатимемось досягти результату протягом тижня - 10 днів, інтенсифікувавши наші переговори", - сказав Ердоган.

За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН.

"Чорноморський зерновий коридор має особливо велике значення. Важливі підходи з боку обох лідерів: і пана Путіна, і пана Зеленського. Ми продовжуємо наші переговори", - сказав Ердоган.

  • 5 липня стало відомо, що Львівщину планують з’єднати євроколією з Польщею, щоб експортувати зерно до портів у Гданську.
  • 5 липня журналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми" повідомили, що дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Туреччина
зерно
війна з Росією
Реджеп Ердоган
Читайте також:
білоруські військові
4 липня, 2022 понедiлок
У розвідці пояснили, чому загрози від білоруської армії для України зараз не існує
Територіальна оборона
3 липня, 2022 неділя
Нестача підготовки, засобів зв'язку та прикриття від артилерії. The New York Times з'ясувала, чому на фронті так багато втрат серед Тероборони
бронемашина MLS SHIELD
4 липня, 2022 понедiлок
Уперше в Україні: Фонд Порошенка разом з волонтерами купують партію нових бронемашин італійського виробництва для десантників
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.2
    Купівля 34.2
    Продаж 35.05
  • EUR
    Купівля 35.24
    Продаж 36.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 липня
01:25
обстріли на Харківщині
У Харкові пролунали вибухи
00:59
"Динамо"
"Динамо" зіграло внічию з "Янг Бойзом" у благодійному матчі
00:49
Сумщина обстріли
Росія обстріляла 5 прикордонних громад Сумщини
00:34
Верховна Рада України
У Верховній Раді з'явився законопроєкт про вільне переміщення військовозобов'язаних територією України
00:24
ППО NASAMS
Українська ППО знищила 9 крилатих ракет за 5 липня
00:20
Дистанційне навчання
Петиція про заборону очного навчання до завершення війни набрала необхідну кількість голосів
00:02
ССО
Сили спецоперацій спільно з артилерією знищили російські РСЗВ "Ураган"
2022, вiвторок
5 липня
23:57
Ексклюзив
Європарламент
ЄС планує надати Україні понад 10 млрд євро до кінця року, - кореспондентка Еспресо Висоцька
23:51
Порт Маріуполя
У Маріуполі окупанти захопили два іноземні кораблі, - Reuters
23:37
Конфлікт Росії і Норвегії у Баренцевому морі. Мапа
Росіяни зазіхають на частину Баренцевого моря. В Норвегії обурені
23:32
Нові фейки російської пропаганди
Тиск на ЗМІ, хімічна атака та біженці з України: ЦПД оприлюднив нові фейки роспропаганди за минулу добу
23:24
Андрій Мельник
Посол України у ФРН Андрій Мельник відповів на звинувачення у "баналізації Голокосту"
23:07
Оновлено
Обстріл Хмельниччини
Цілили у водонапірну вежу. Ворог випустив по Хмельниччині 4 ракети: одна людина травмована, загиблих немає
22:54
Аналітика
Сергій Згурець
Ми виходимо на нові лінії оборони, ворог виснажений. Колонка Сергія Згурця
22:51
Ірина Венедіктова
Медведчук, Фрідман, Дерипаска. Україна арештувала російські активи на 33 млрд грн, - Венедіктова
22:50
Американська зброя для України
Україна може виграти війну до кінця року, - секретар РНБО
22:42
ППО збила ракету
ППО збила 3 ракети з 4, які були випущені з акваторії Чорного моря
22:40
Мірча Джоане
У Швеції та Фінляндії не буде баз НАТО, - заступник генсека Альянсу
22:25
Олексій Данілов
"Чи варті гарантії інших країн, я не знаю, такого у сучасному світі ще не було", - Данілов
22:08
Ріанна
Ріанна стала наймолодшою мільярдеркою світу
21:58
На фото Володимир Зеленський
Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень, - Зеленський про наказ Генштабу про виїзд за межі областей військовозобов'язаних
21:49
Борис Джонсон
У Британії двоє міністрів подали у відставку. Уряд Джонсона знову під загрозою
21:46
Україна подала заявку на вступ до впливової ОЕСР
Україна подала заявку на вступ до впливової ОЕСР
21:35
Джастін Трюдо
Канада ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
21:25
Лисичанськ
На останніх кілометрах Луганщини точаться важкі бої, - Гайдай
21:24
У Білорусі студентку засудили на 6,5 рокув тюрми за антивоєнний репост
21:07
військовий квиток
Відповідні норми законодавства України діють давно. У Генштабі ще раз роз'яснили наказ про виїзд за межі областей військовозобов'язаних
20:58
Маріуполь
Росіяни заздалегідь планували знищення Маріуполя, — міська рада
20:46
колайдер
Великий адронний колайдер після перезапуску запрацював з вдвічі більшою потужністю
20:20
Ексклюзив
Українська ППО
В Україні створена дієва система попередження про ракетні пуски, - експерт Defense Express Рябих
20:14
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат, - Генштаб ЗСУ
20:03
В Україні сформували базу російських пропагандистів, - проєкт "Як не стати овочем"
19:50
На фото Володимир Зеленський та Борис Джонсон
10 САУ та дрони-камікадзе. Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги
19:47
Червоний Хрест
Міжнародний комітет Червоного Хреста підтримує контакт із полоненими з Азовсталі, - Суспільне
19:10
Польща
Польща дозволила продавати підсанкційні російські компанії
19:06
Катрін Кнайсль і Володимир Путін
Невдалий партнер. Ексочільниця МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, емігрувала до США
19:04
Ексклюзив
Геннадій Хазан
"Льотчики" РФ - ви тварюки та покидьки, у нас з вами ніколи не було одного неба, - військовий авіатор Хазан
18:58
Окупанти посилили охорону Кримського мосту
18:45
Азовсталь
Терористи "ДНР" звинуватили в найманстві громадянина Швеції, який здався у полон на Азовсталі
18:33
Фінляндія
Росія вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV