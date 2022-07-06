Ердоган обіцяє досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів

Про це повідомляє Укрінформ.

Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем та досягти результату протягом 7-10 днів, — заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"Ми намагатимемось досягти результату протягом тижня - 10 днів, інтенсифікувавши наші переговори", - сказав Ердоган.

За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН.

"Чорноморський зерновий коридор має особливо велике значення. Важливі підходи з боку обох лідерів: і пана Путіна, і пана Зеленського. Ми продовжуємо наші переговори", - сказав Ердоган.

5 липня стало відомо, що Львівщину планують з’єднати євроколією з Польщею, щоб експортувати зерно до портів у Гданську.

5 липня журналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми" повідомили, що дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину.

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