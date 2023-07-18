Про це заявив перм'є-міністр України Денис Шмигаль.

"У неймовірних умовах наші аграрії провели вже дві успішні посівні. Зараз ми почали збирати другий врожай за цей час повномасштабної агресії. Жнива тривають у 22 регіонах. Вже намолочено понад 2 млн тонн зерна. Найбільше – в Миколаївській та Одеській областях", - сказав він.

За словами Шмигаля, український уряд постійно фокусується на допомозі аграрному сектору. Так у 2023 році з різних програм підтримки аграріїї отримали близько 42 млрд грн банківських кредитів. 26 млрд грн з них було отримано за програмою пільгового кредитування "5-7-9". Найбільше було отримано на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщина.

"Ми продовжуємо видавати гранти на висадку нових садів і будівництво теплиць у межах програми єРобота. Вже виділили бізнесу більш ніж 300 млн грн на цим напрямком", - наголосив прем'єр.

Також Шмигаль розповів про інші важливі елементи підтримки агрокомплексу. Серед них є відновлення Каховської ГЕС та розмінування сільгоспземель. Так вже було обстежено понад 160 тис. гектарів - це більше, ніж третина площ, що їх планують пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію.

"Залучаємо до гуманітарного розмінування партнерів, посилюємо спроможності операторів, отримуємо нову техніку та працюємо над апробацією новітніх технологій. Наразі концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям", - сказав Шмигаль.

Ще однією передумовою зростання агросфери є швидка логістика. Так, попри блокування Росією українських чорноморських портів, Україна змогла експортувати понад 33 млн тонн агропродукції до 45 країн світу. Утім наразі Росія намагається зірвати "зернову ініціативу", завдяки якій це стало можливим, і спровокувати нову продовольчу кризу.

"Президент України Володимир Зеленський вже направив офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу «зернової ініціативи» в тристоронньому форматі. Це дозволить врятувати мільйони людей від голоду й забезпечить світову продовольчу безпеку", - підсумував Шмигаль.