Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт розрахований на два роки.

"На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення", - уточнив Шмигаль.

"Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - додав він.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде Укргідроенерго.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.