Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“За ініціативи президента Володимира Зеленського вже на наступному засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Це рішення має зменшити наявні диспропорції”, - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.

Відтак, Мінсоцполітики пропонує:

з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 грн для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів та встановити мінімальну пенсію на рівні 3854 грн;

підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 грн.

"У 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію", - зауважив Шмигаль.

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