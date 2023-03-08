Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, він і Шефчович скоординували подальші кроки євроінтеграції та відновлення енергетики.

"Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, аби збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також розраховуємо цьогоріч приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - повідомив Шмигаль.

Він подякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України, що стане важливим внеском в енергетичну стабільність.

"Зосередили також увагу на санкціях проти Росатома. Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити РФ надприбутків в атомній галузі", - зазначив прем'єр.