Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії санкції проти Росатома
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поспілкувався через відеозв'язок із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Обговорили зокрема санкції проти Росатома
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
За словами очільника уряду, він і Шефчович скоординували подальші кроки євроінтеграції та відновлення енергетики.
"Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, аби збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також розраховуємо цьогоріч приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - повідомив Шмигаль.
Він подякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України, що стане важливим внеском в енергетичну стабільність.
"Зосередили також увагу на санкціях проти Росатома. Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити РФ надприбутків в атомній галузі", - зазначив прем'єр.
- Посадовці США і ЄС 6 березня провели зустріч із керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.
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