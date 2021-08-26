Шмигаль пообіцяв відновлення студентських гуртожитків з наступного року: схвалено концепцію програми

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"В Україні існує комплексна проблема забезпечення студентів якісними умовами проживання в гуртожитках. Багато хто чув про практику поселення у невеличкі кімнати по 5 і більше осіб, а дехто взагалі не може отримати місце у гуртожитку. Ситуація однозначно потребує вирішення", - написав Шмигаль.



Прем'єр додав, що у тримісячний строк Міністерство освіти спільно з органами місцевого самоврядування має подати проєкт програми для її подальшого затвердження та імплементації.

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