Шмигаль пообіцяв відновлення студентських гуртожитків з наступного року: схвалено концепцію програми
Кабінет міністрів схвалив Концепцію державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків на 2022-2026 роки
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"В Україні існує комплексна проблема забезпечення студентів якісними умовами проживання в гуртожитках. Багато хто чув про практику поселення у невеличкі кімнати по 5 і більше осіб, а дехто взагалі не може отримати місце у гуртожитку. Ситуація однозначно потребує вирішення", - написав Шмигаль.
Прем'єр додав, що у тримісячний строк Міністерство освіти спільно з органами місцевого самоврядування має подати проєкт програми для її подальшого затвердження та імплементації.
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