Шмигаль розповів про три напрями роботи фінансового "Рамштайну" для міжнародної підтримки України
Денис Шмигаль розповів, що Велика сімка створила фінансовий "Рамштайн", в якому співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР для фінансової підтримки України
Про це він сказав на засіданні Уряду від 24 січня.
Прем'єр також розповів про три напрямки діяльності платформи, серед яких: короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору.
"Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового "Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", - розповів Шмигаль.
Він також пояснив, що енергетичний, і фінансовий "Рамштайни" покликані забезпечити додаткову стійкість України та допомогти Уряду в виконанні двох основних завдань для нашої держави наразі.
"Перше - це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проєктів відновлення. Друге завдання - це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми", - відзначив прем'єр.
Шмигаль також зазначив, що мінімальні цьогорічні потреби України в коштах - 38 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету та 17 млрд доларів на першочергове відновлення.
- Денис Шмигаль розповів, що в газосховищах країни є близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля, тож Україна пройде опалювальний сезон до кінця у нормальному режимі.
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