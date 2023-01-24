Про це він сказав на засіданні Уряду від 24 січня.

Прем'єр також розповів про три напрямки діяльності платформи, серед яких: короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору.

"Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового "Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", - розповів Шмигаль.

Він також пояснив, що енергетичний, і фінансовий "Рамштайни" покликані забезпечити додаткову стійкість України та допомогти Уряду в виконанні двох основних завдань для нашої держави наразі.

"Перше - це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проєктів відновлення. Друге завдання - це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми", - відзначив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що мінімальні цьогорічні потреби України в коштах - 38 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету та 17 млрд доларів на першочергове відновлення.

Денис Шмигаль розповів, що в газосховищах країни є близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля, тож Україна пройде опалювальний сезон до кінця у нормальному режимі.

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