Про це він сказав на засіданні Уряду від 24 січня.

Він також розповів, що 23 січня уряд ухвалив розпорядження, яким дозволив державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро, аби імпортувати додаткові об’єми газу.

"У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля", - заявив Шмигаль.

20 січня прем'єр-міністр Шмигаль у Києві зустрівся з американськими сенаторами. Серед тем розмови були зброя, фінанси, енергетика, санкції проти РФ, відновлення України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb